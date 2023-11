Rio Branco (AC) anuncia licitação do transporte coletivo

Ricco Transportes, que opera os serviços por contrato emergencial, anunciou que vai deixar de operar 13 linhas na capital acreana

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, anunciou nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, o lançamento da licitação para concessão do sistema de transporte coletivo.

A publicação foi feita no Diário Oficial da União.

A data da abertura da concorrência pública está marcada para 03 de janeiro de 2024 às 9h00.

O transporte local vem sendo operado em situação de emergência pela Ricco Transportes.

Como mostrou o Diário do Transporte, a atuação da empresa em Rio Branco como operadora das linhas municipais começou com atrasos em 13 de fevereiro de 2022, quando assumiu 31 linhas que eram prestadas pela Auto Viação Floresta.

Em 1º de maio de 2022, a Ricco Transportes assumiu todas as linhas restantes do transporte público da capital, tornando-se a única operadora do serviço no município.

No final de agosto deste ano, a prefeitura prorrogou o contrato com a empresa por 180 dias. Na ocasião, a prefeitura afirmou que em setembro de 2023 deveria lançar uma licitação para definir um contrato de longo prazo de concessão com previsão de mais investimentos.

A licitação, lançada agora no início de novembro, acontece num momento de crise na relação com a Ricco. A empresa protocolou aviso junto à prefeitura que vai interromper a operação de 13 linhas da capital.

O comunicado é um dispositivo para que a empresa possa pedir mudanças no contrato, segundo a prefeitura.

Até o momento a prefeitura vem bancando a conta de subsídios para manter a operação.

As 13 linhas que serão “abandonadas” atendem bairros como Universitário, Mocinha Magalhães, UFAC, Custódio Freire, Distrito Industrial e Esperança.

A prefeitura estima que, com o edital de licitação publicado, o processo pode durar de seis meses até um ano para ser concluído.

Enquanto isso, a prefeitura debate na Câmara uma proposta de suplementação de R$ 1,5 milhão para a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans). O dinheiro será destinado à Ricco Transporte, mas os vereadores querem mais informações para votar.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes