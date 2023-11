Prefeitura de São José dos Campos (SP) apreende mototáxi

Modalidade de transporte é proibida por lei municipal

PAULO REDA

Em nova operação de fiscalização da Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com as forças de segurança, nesta segunda-feira, dia 13 de novembro, foi apreendido mais um mototáxi na região sul da cidade. A apreensão ocorreu na Estrada do Imperador, no bairro Campo dos Alemães. Na semana passada, um mototáxi foi apreendido na rua José de Campos, no bairro Cidade Morumbi.

De janeiro até o início de novembro, foram apreendidas 24 motos por transporte clandestino. Os números resultam de diversas ações realizadas pelo Programa São José Unida em diferentes regiões da cidade com a participação de agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e Polícia Militar. Ao todo, já foram realizadas mais 220 ações de fiscalização contra o transporte clandestino de passageiros na cidade.

A modalidade de transporte de passageiros por motocicletas, conhecida como ‘mototáxi’, não é permitida em São José dos Campos, conforme a lei municipal 9.647/2017. O transporte clandestino é identificado quando não há o alvará ou o credenciamento para o serviço junto à Prefeitura.O condutor está sujeito a multa de R$ 2.830,40, além da apreensão do veículo.Informações sobre transporte ilegal de passageiros podem ser registradas pelo 156 (telefone, site e aplicativo).

