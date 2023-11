Oscilações de energia afetam transportes em São Paulo na noite desta segunda (13)

Na linha 9-Esmeralda, trem teve de ser recolhido e em estações no metrô, oscilação provocou falhas em escadas rolantes. Houve também oscilações nas regiões de garagens que possuem ônibus elétricos, mas a operação não foi paralisada

ADAMO BAZANI

Problemas de oscilações de energia causaram dificuldades para os passageiros dos transportes em São Paulo na noite desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023.

Na linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, um teve de ser recolhido na estação Autódromo. Segundo a concessionária, a ENEL informou que houve uma subtensão, nas imediações, o que afetou o fornecimento.

Passageiros publicaram em redes sociais imagens de estações lotadas e aglomeração em trens e plataformas.

Nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, o problema foi com as escadas rolantes.

De acordo com o Metrô, por volta de 18h30, as escadas tiveram de ser desligadas.

Por volta das 18h30, às linhas 1-Azul e 3-Vermelha tiveram oscilação de energia que provocou o desligamento de escadas rolantes em algumas estações, que já está normalizada. A circulação dos trens não foi afetada.

A linha 2-Verde teve de circular com velocidade reduzida por causa das restrições do monotrilho da linha 15-Prata, mas o Metrô não atribuiu o problema ao fornecimento de energia.

O monotrilho tem um desfalque de 22% na frota porque há trens batidos e outros quebrados esperando peças.

Houve também oscilações nas regiões de garagens que possuem ônibus elétricos, mas a operação não foi paralisada

Há uma preocupação em relação à infraestrutura de fornecimento de energia para os ônibus elétricos.

O Diário do Transporte entrevistou ainda nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, no evento, o diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, que disse que estudos feitos para a realidade de São Paulo mostram que com a atual rede de baixa e média tensão, que é a maioria na capital paulista, bairros com garagens com 50 ônibus do tipo padron ou 30 articulados, podem ficar sem energia caso estes veículos sejam carregados ao mesmo tempo.

E o padrão das garagens das empresas da cidade é com centenas de ônibus, ou seja, há problemas à vista.

A questão está na tensão das redes, que não dará conta de tantos ônibus elétricos carregando ao mesmo tempo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/13/entrevista-bairros-inteiros-com-garagens-que-tenham-acima-de-50-onibus-eletricos-podem-ficar-sem-luz-caso-redes-de-distribuicao-atuais-nao-forem-adequadas/

O Diário do Transporte revelou que devido ao apagão em São Paulo ocasionado pelo temporal de 03 de novembro de 2023, que deixou vários bairros sem energia elétrica, a empresa Ambiental Transportes, operadora da zona Leste da capital paulista, teve de encostar seus ônibus elétricos porque não tinha energia para carregar as baterias dos coletivos.

O problema foi pouco sentido porque a frota da empresa com este tipo de ônibus é pequena: 25 dos apenas 69 coletivos com baterias em toda a cidade. Mas e quando a frota for maior?

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/08/veiculos-eletricos-em-meio-a-crise-de-energia-empresa-de-sao-paulo-substitui-onibus-eletricos-com-baterias-por-modelos-a-diesel-confirma-sptrans/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes