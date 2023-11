Marcopolo conquista Troféu Transparência 2023 – Prêmio Anefac

Em sua 27ª. edição, premiação destacou a fabricante brasileira de ônibus como uma das principais empresas nacionais na categoria faturamento de R$ 5 bilhões até R$ 20 bilhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Marcopolo recebeu no último dia 9 de novembro, em São Paulo, o Troféu Transparência – Prêmio Anefac 2023, entre as companhias que têm receita líquida de R$ 5 a 20 bilhões anuais. Esta é a sexta vez que a fabricante brasileira de ônibus é agraciada em razão de suas iniciativas que reverberam condutas transparentes, honestas e que transmitem credibilidade ao mercado.

“O Troféu Transparência representa o reconhecimento por nossas ações e iniciativas, refletindo ética e a integridade assumidos como nossos valores, assim como o respeito e valorização dos nossos clientes, colaboradores e passageiros. Essa sexta conquista demonstra a assertividade de nossas ações”, comenta Pablo Motta, CFO da Marcopolo.

Segundo o executivo, ao longo da trajetória de mais de 74 anos da Marcopolo, a empresa primou por condutas transparentes, honestas e que transmitam ao mercado a total credibilidade. “A comunicação transparente e as iniciativas da companhia são fundamentais para a manutenção diária do nome Marcopolo no cenário nacional e internacional”, finaliza.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte