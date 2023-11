Cartão Curitiba+ passa a contar com modalidade pré-paga a partir desta segunda-feira (13)

Anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Pimentel em frente à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) neste início de semana

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, o prefeito Eduardo Pimentel anunciou que haverá uma modalidade pré-paga disponível no cartão transporte, o Curitiba+.

Com valor de R$ 240 e validade de 30 dias após a compra, o benefício poderá ser utilizado das 8h30 às 16h59 e das 20h às 3h59 nos dias úteis; após às 8h30 aos sábados; e de uso livre aos domingos e feriados.

“Lançamos hoje o Curitiba+, uma alternativa mais barata para o cidadão se deslocar por Curitiba e que incentiva o uso do transporte coletivo fora do horário de maior movimento”, disse Eduardo Pimentel.

A modalidade pré-paga busca aumentar o número de pessoas que utilizam o transporte coletivo em horários de menor movimento. Estes períodos já registaram uma queda de 60% na circulação de passageiros nos ônibus.

Com a melhoria no cartão, a expectativa é de que haja um aumento de 10% no movimento de passageiros no período entre picos. Atualmente, o sistema de mobilidade da cidade transporta 513 mil passageiros pagantes por dia, sendo 267 mil deles fora do horário de pico.

