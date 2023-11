Campinas (SP) aumenta frota das linhas 20 e 21 do BRT em dias úteis a partir desta segunda (13)

Medida garante menor tempo de espera entre ônibus nos horários de pico

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, as linhas BRT20 e BRT21 de Campinas (SP) já contam com mais ônibus nos horários de pico da manhã e da tarde.

De acordo com a prefeitura, a linha paradora BRT20 passa de 13 para 15 veículos nos horários de pico da manhã e de 12 para 13 no pico da tarde, com os intervalos entre ônibus sendo reduzidos para sete minutos durante a manhã e oito de tarde.

Já a semiexpressa BRT21 também foi reforçada, passando a contar com sete veículos no pico da tarde, horários que concentra maior fluxo de passageiros. Os intervalos da linha caem de 12 para dez minutos.

O sistema de BRT em Campinas já conta com 32 veículos em operação nos horários de pico em dias úteis.

Confira os trajetos das linhas BRT20 e BRT21:

A BRT20 é paradora, parte do Terminal Campo Grande, passa pelo Satélite Íris e chega até o Terminal Mercado e Corredor Central/Rótula (Irmã Serafina, Anchieta e Orosimbo Maia). Atende todas as 13 estações do corredor BRT – Nova Esperança, Rossin, Florence, Aliança, Bandeirantes, PUC/Roseiras, Londres, Garcia, Aurélia, Vila Teixeira, Alberto Sarmento, Bonfim e Rodoviária. E opera em dias úteis, sábados, domingos e feriados, entre 4h25 e 0h.

A BRT21 é semiexpressa, parte do Terminal Campo Grande, passa pelo Terminal Satélite Íris e vai até o Terminal Mercado, atendendo às estações Rossin, PUC/Roseiras, Londres, Aurélia e Rodoviária. Ela circula de segunda a sexta-feira, nos horários de pico (entre 4h45 e 8h15; e entre 15h42 e 19h33), com retorno reservado, sem paradas no contrafluxo, priorizando o sentido com maior demanda de passageiros.

