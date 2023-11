ANTT autoriza Guanabara a suprimir linha Juazeiro do Norte (CE) x Teresina (PI)

Decisão da Supas foi a única publicada nesta segunda-feira (13)

ALEXANDRE PELEGI

Na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, apenas uma decisão foi publicada pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Pela Decisão Supas nº 780, a Supas atendeu ao pedido da Expresso Guanabara para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha Juazeiro do Norte (CE) – Teresina (PI), prefixo 03-0041-60.

A decisão entra em vigor após 10 dias da data da publicação.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes