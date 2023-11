VÍDEO DO EXATO MOMENTO: Passageiros se ferem em acidente com ônibus no Túnel Marcello Alencar, no Rio de Janeiro

Rio Ônibus descarta problema em ar-condicionado, como foi divulgado em redes sociais

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Ao menos sete passageiros ficaram feridos em um acidente envolvendo um ônibus da VG, que fazia a linha 483 (Penha x General Osório) na tarde deste sábado, 11 de novembro de 2023, no Túnel Marcello Alencar, no Centro do Rio de Janeiro.

Em redes sociais, foi informado que teria ocorrido uma “explosão no ar condicionado” do veículo, mas o Rio Ônibus, sindicato que representa as viações, descartou problemas no equipamento de refrigeração e diz que o coletivo bateu em uma das laterais do túnel.

Imagens de segurança do túnel mostram o momento em que o ônibus passa bem rente à lateral da estrutura e, mais à frente, uma “fumaça” indica ter havido uma colisão.

Segundo os Bombeiros, dos sete feridos, três foram liberados no local e quatro tiveram de ser hospitalizados: dois garotos de 3 e 7 anos, uma adolescente de 17 e um homem de 24 anos.

Em nota, o Rio Ônibus diz que a empresa aguarda perícia.

A empresa vai aguardar a realização de perícia técnica para entender a causa do ocorrido. Segundo relato de testemunhas e imagens a que a empresa teve acesso, teria havido uma colisão do veículo com a lateral do túnel, sendo descartado qualquer problema com o equipamento de ar-condicionado.

