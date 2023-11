SPTrans cria linha especial para atender público que irá a “25ª Festa do Livro da USP 2023”

Coletivos estão em operação neste domingo, 12 de novembro, das 7h às 19h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que, para proporcionar um atendimento mais abrangente aos passageiros que irão participar do evento “25ª Festa do Livro da USP 2023’’, será criada a linha especial 808U/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária – USP, que realizará atendimento a partir de quinta-feira (9) até domingo (12), com partidas das 7h às 21h, nos dias úteis, e das 7h às 19h no sábado e domingo.

O ponto inicial da linha será o mesmo ponto da linha 8032/10, no Metrô Butantã.

Acompanhe o itinerário da linha:

808U/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária – USP

Ponto inicial: Metrô Butantã (mesmo ponto da linha 8032/10)

Funcionamento: de 9 a 12 de novembro

Horários: quinta-feira (9) e sexta-feira (10) – 7h às 21h

Horários: sábado (11) e domingo (12) – 7h às 19h

Sentido Único: Term. Metrô Butantã (Metrô Butantã),R. Camargo, Pça. Monte Castelo, Pça. Vicente Rodrigues, Av. Afrânio Peixoto, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. da Universidade, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Luciano Gualberto, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, R. Prof. Mello Moraes, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. da Universidade, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. da Universidade, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. Afrânio Peixoto, R. Alvarenga, Av. Dr. Vital Brasil, Term. Metrô Butantã (Metrô Butantã).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte