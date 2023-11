Ônibus com vestibulandos do Enem bate em calçada na Zona Leste de Natal (RN) neste domingo (12)

Estudantes tiveram de pegar carona ou solicitar viagem por aplicativo para chegarem a tempo nos locais de prova

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã deste domingo, 12 de novembro de 2023, um ônibus que transportava vestibulandos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) bateu uma proteção de ferro de uma calçada na Avenida Café Filho, região da Praia do Meio, na Zona Leste de Natal (RN).

O coletivo levava cerca de 30 estudantes, e apesar da colisão, não houve feridos registrados.

Já próximo do horário da prova e com o coletivo danificado, os estudantes tiveram de pegar carona para chegar aos locais de aplicação, ou como foi o caso de alguns, acionar uma viagem por aplicativo.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte