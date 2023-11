Linhas de ônibus vermelhinhos em Maricá (PR) têm itinerários alterados a partir da próxima segunda-feira (13)

Itinerários conectam a região central ao Retiro via Cova da Onça, e a Rodoviária de Itaipuaçu

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, duas linhas de ônibus vermelhinhos sofrem alterações nos itinerários, no município de Maricá (PR).

As linhas são as seguintes: E15 (Centro X Retiro via Cova da Onça) e E30B (Rodoviária do Centro X Rodoviária de Itaipuaçu).

A primeira fará o atendimento dos moradores da Estrada do Retiro e os alunos da Escola Municipal Retiro. Já no caso da E30B, os ônibus partem da Rodoviária do Povo (Centro), passam pela Avenida Roberto Silveira, acessam a RJ-106 (sentido Niterói) e entram na Estrada do Retiro, seguindo em direção ao ponto final, próximo do Posto de Saúde do bairro.

No itinerário de volta à Rodoviária do Povo (Centro), haverá um ponto de partida na Estrada do Retiro, que possibilitará o acesso a RJ 106 (sentido Niterói), seguindo então até o Km 22, onde ocorre o retorno para acessar a Av. Roberto Silveira e chegar ao seu destino final.

Confira os horários das linhas E15 e 30B:

Rodoviária de Itaipuaçu x Rodoviária do Centro

5h55 / 6h20 / 6h40 / 7h / 7h25 / 7h50 / 8h10 / 8h30 / 8h55 / 9h20 / 9h40 / 10h/ 10h25 / 10h45 / 11h10 / 11h30 / 11h55 / 12h15 / 12h40 / 13h05 / 13h25 / 13h50 / 14h10 / 14h30 / 14h55 / 15h20 / 15h40 / 16h /16h25 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h55 / 18h20 / 18h40 / 19h / 19h25 / 19h45 / 20h10 / 20h30 / 20h55

Rodoviária do Centro X Rodoviária de Itaipuaçu

7h20 / 7h45 / 8h05 / 8h35 / 9h / 9h25 / 9h45 / 10h05 / 10h30 / 10h55 / 11h15 / 11h35 / 12h / 12h20 / 12h45 / 13h05 / 13h30 / 13h50 / 14h15 / 14h40 / 15h / 15h25 / 15h45 / 16h05 / 16h30 / 16h55 / 17h15 / 17h35 / 18h / 18h25 / 18h45 / 19h05 / 19h30 / 19h55 / 20h15 / 20h25 / 20h50 / 21h10 / 21h35 / 21h55 / 22h20

Os novos horários e itinerários só estarão disponíveis no aplicativo “EPT Maricá” e no site “eptmatica.rj.gov.br” a partir da próxima segunda-feira (13).

