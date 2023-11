Estação Curral Falso, do corredor Transoeste, estará fechada para obras a partir desta segunda-feira (13)

Plano da prefeitura é transformar local em um novo terminal

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A MobiRio informou pelas redes sociais que a Estação Curral Falso, do corredor Transoeste do BRT no Rio de Janeiro, ficará fechada a partir desta segunda-feira, 13 de novembro.

A interdição ocorre por conta das obras que irão tornar o local em um novo terminal.

A concessionária ressaltou que os usuários que normalmente utilizam a Estação Curral Falso, serão atendidos nas estações Cajueiros (linhas 10, 17 e 20), Cesarão I (linhas 17 e 14) e Santa Veridiana (linhas 10 e 20).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte