Atlântico Transportes LTDA e Sightseeing Rio Transporte de Passageiros alocam ônibus para o sistema de mobilidade de Palmas (TO)

Prefeitura credenciou empresas para disponibilizarem até 100 coletivos; custo será de R$ 57,8 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

As empresas Atlântico Transportes LTDA, de Salvador (BA), e Sightseeing Rio Transporte de Passageiros, do Rio de Janeiro, foram credenciadas pela Prefeitura de Palmas (TO) para realizarem a locação de até 100 ônibus, com o intuito de renovar a frota do município.

Ambas foram aptas a efetuar a locação após enviarem as informações solicitadas pela administração pública, referentes a um total de 106 ônibus.

O edital publicado pela prefeitura no Diário Oficial em 19 de outubro, deixa claro que o chamamento tem como foco empresas que aluguem coletivos com modelo igual ou superior a 2019, e que já contem com equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de ar-condicionado.

A Atlântico Transportes LTDA informou a disponibilidade de 30 ônibus, sendo 20 deles modelo 2023, e outros 10 no modelo de 2022. Já a Sightseeing Rio Transporte de Passageiros declarou que há 76 coletivos prontos para circulação, com 20 produzidos em 2022, 35 em 2020, e 21 em 2019.

A previsão da prefeitura é de que sejam gastos R$ 57,8 milhões. Também haverá um custo mensal gasto com cada ônibus a depender do modelo, os de 2019 no valor de R$ 35 mil, 2020 por R$ 41,3 mil, 2021 por R$ 44,1 mil, 2022 por R$ 47,6 mil, 2023 por R$ 52,5 mil, e nos casos de veículos zero quilômetro, R$ 68,6 mil.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte