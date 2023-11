VÍDEO: Polícia apura acidente envolvendo ônibus que saía da fábrica e invadiu imóvel em Caxias do Sul (RS) neste sábado (11)

Motorista ficou ferido e parte da edificação foi comprometida

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que apura o acidente envolvendo um ônibus rodoviário que saía da fábrica da Marcopolo, em Ana Rech, na cidade de Caxias do Sul, e invadiu um imóvel neste sábado, 11 de novembro de 2023.

De acordo com as primeiras informações, que ainda estão sendo averiguadas pelos policias, o motorista teria passado mal e perdido a direção do ônibus.

Outras possíveis causas estão sendo investigadas.

O veículo de dois andares, comprado pela empresa 1001, do Rio de Janeiro (Grupo JCA), da nova geração de modelos da fabricante (Paradiso 1800 DD – Geração 8), atingiu uma casa logo após fazer uma curva, ainda na região da fábrica.

O motorista ficou preso nas ferragens e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros.

O estado de saúde ainda não foi informado.

As primeiras informações foram pelo LeOuVe e confirmadas pelo Diário do Transporte

A Defesa Civil informou que parte do imóvel ficou comprometida e corre risco.

O ônibus ficou com a frente destruída e a casa teve uma grade e um cômodo danificados.

