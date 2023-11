Prefeitura de Natal publica em Diário Oficial aumento da tarifa de ônibus que passa a valer na segunda (13) e garante gratuidade para o ENEM

Valor de R$ 4,50 foi aprovado por conselho de transporte e haverá subsídios às operações

ADAMO BAZANI

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, publicou em Diário Oficial o reajuste da tarifa de ônibus da cidade, que passa a valer a partir de segunda-feira, 13 de novembro de 2023.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, os novos valores foram aprovados na quinta-feira (09) pelo Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Natal e era necessária a aprovação do prefeito Álvaro Dias.

O reajuste é de 14,47%, com a tarifa básica passando de R$ 3,90 para R$ 4,50 e, pela primeira vez, haverá o pagamento de subsídios com dinheiro público aos transportes.

A taifa técnica, que é a remuneração das empresas de ônibus pelos serviços prestados, passa a ser de R$ 4,95. Assim, a diferença de R$ 0,45 entre os R$ 4,50 da tarifa pública paga pelo passageiro e os R$ 4,95 da remuneração da tarifa técnica será bancada pelos cofres públicos.

Há outros valores no sistema de ônibus que vigoram a partir desta segunda (13).

Veja a relação completa:

Tarifa-técnica (remuneração das empresas): R$ 4,95

Tarifa pública inteira): R$ 4,50

Tarifa estudantil: R$ 2,25

Tarifa social, somente em cartão: R$ 2,25

Tarifa inteira das linhas de bairro: R$ 4,00

Tarifa estudantil das linhas de bairro: R$ 2,00

Tarifa social das linhas de bairro, somente cartão: R$ 2,00

GRATUIDADE NO DIA DO ENEM:

Outra publicação no Diário Oficial de Natal referente a transportes é que neste domingo, 12 de novembro de 2023, os estudantes que forem fazer as provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) vão contar com gratuidade nos ônibus municipais.

Para ter direito a andar de graça, os estudantes devem mostrar no momento do embarque o comprovante de inscrição no ENEM e um documento oficial com foto. A gratuidade será o dia todo.

No primeiro domingo (05), apesar de uma lei municipal prever o benefício, a prefeitura não concedeu o passe livre.

A liberação neste segundo domingo (12), ocorre após uma decisão judicial obrigando a gratuidade, como mostrou o Diário do Transporte.

HISTÓRICO:

O imbróglio sobre a gratuidade nos ônibus de Natal para o ENEM vem desde agosto.

A Câmara Municipal aprovou uma lei que garante a tarifa zero para as provas, mas o prefeito Álvaro Dias vetou em agosto, alegando vício de iniciativa, uma vez que, em seu entendimento, este tipo de determinação não pode partir do legislativo (Câmara) e sim do Executivo (Prefeitura).

Mas no dia 18 de outubro de 2023, os vereadores derrubaram o veto e no dia 03 de novembro foi publicada em Diário Oficial.

No dia 05 de novembro, a gratuidade não foi aplicada, mas no dia 10, a Justiça determinou a concessão da tarifa zero para quem apresentasse o comprovante de inscrição no ENEM.

Após a decisão judicial de 10 de novembro de 2023, atendendo a uma ação popular movida pelo vereador Daniel Valença, a prefeitura publicou em edição extra do Diário Oficial o decreto nº 12.944 concedendo o benefício.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes