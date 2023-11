Porto Alegre (RS) anuncia nova linha e aumento de viagens para a Zona Leste a partir de domingo (12)

Usuários da linha 375-Agronomia terão 16 viagens adicionais no trajeto

ALEXANDRE PELEGI

O secretário de Mobilidade Urbana da prefeitura de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, anunciou nessa sexta-feira, 10 de novembro de 2023, alterações no sistema de ônibus da capital gaúcha que integram o programa Mais Transporte.

A partir deste domingo (12) os usuários da linha 375-Agronomia terão 16 viagens adicionais no trajeto, sendo oito por sentido.

Além disso, a prefeitura informou que entra em operação uma nova linha: 3763-Herdeiros/Sta Paula/Antonio de Carvalho/Alimentadora, com 14 viagens, que substitui a A375-Alimentadora Agronomia.

A mudança beneficia a região da Vila Herdeiros, na Zona Leste, que será atendida por duas linhas de ônibus. O trajeto 376.2-Herdeiros/Terminal Antônio de Carvalho permanece inalterado.

“O incremento na oferta tem como objetivo melhorar a frequência das linhas, sobretudo nos horários de pico”, diz a prefeitura.

“Essas alterações fazem parte da análise que a nossa equipe faz diariamente, sempre com foco em melhorar o atendimento e dar mais conforto ao usuário do transporte coletivo”, destaca o secretário Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, via aplicativos Cittamobi e Moovit.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes