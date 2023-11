Pontos de ônibus serão reformados na Mateo Bei, na zona Leste de São Paulo, e 15 paradas terão mudanças a partir de segunda (13)

SPTrans vai substituir asfalto por concreto e calçadas serão elevadas para diminuir distância entre o piso e os degraus dos coletivos

ADAMO BAZANI

Quinze pontos de ônibus na Avenida Mateo Bei, na região de São Mateus, na zona Leste de São Paulo, começam a ser reformados nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, e durante as obras, várias paradas mudam de lugar.

De acordo com a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia as linhas municipais da capital paulista, as paradas provisórias são em locais próximos aos pontos originais.

Os passageiros terão de andar um pouco mais em alguns casos, mas a SPTrans diz que as paradas foram sinalizadas.

Nestes locais, o asfalto será substituído por concreto para suportar melhor o peso dos ônibus.

As calçadas serão elevadas para diminuir a distância entre o piso e o primeiro degrau do coletivo.

A SPTrans não informou a previsão para os trabalhos serem concluídos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes