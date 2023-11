Novo Hamburgo (RS) assina contrato com Viação Santa Clara, que assume transporte coletivo em abril de 2024

Processo vem desde 2017, e passou por quatro licitações até desfecho final; bilhetagem será assumida pela prefeitura, que contratou a Transdata

ALEXANDRE PELEGI

Quatro licitações e seis anos depois, Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre (RS), finalmente conseguiu assinar contrato para a concessão dos serviços de transporte coletivo na cidade.

Na manhã dessa sexta-feira, 10 de novembro de 2023, a prefeita Fátima Daudt assinou o termo oficial com a empresa Viação Santa Clara Ltda, de Santa Catarina.

A Santa Clara venceu a concorrência após a desclassificação do consórcio Novoh BRT (formado pela empresa paranaense Auto Viação Antonina e Melissa Transporte e Turismo). (Relembre)

“O anúncio da vencedora da histórica licitação, que era esperada na cidade há quase 30 anos”, informa o site da prefeitura da cidade gaúcha.

De acordo com as regras da licitação, a Santa Clara terá seis meses para assumir o transporte público municipal. No entanto, durante o ato da assinatura, ficou definido que isso poderá ocorrer em abril, mês de aniversário da cidade, ou até antes.

A prefeita Fátima ressaltou que o Município prepara um portal com detalhes do novo sistema, além de outros detalhes para que a transição seja o mais confortável possível aos usuários.

O diretor-superintendente da empresa, Rodrigo Hoelzl, adiantou que os motoristas das atuais empresas terão preferência na seleção da nova concessionária. Hoelzl explicou que o serviço terá quatro tipos de veículos: ônibus, microônibus, midiônibus e vans, ampliando as áreas atendidas atualmente.

Em reunião com a imprensa regional, a prefeita Fátima Daudt explicou como será a transição entre o sistema atual e a nova empresa, além das vantagens do novo sistema.

Dentre os itens citados, o novo serviço de transporte terá ar-condicionado em diversos ônibus, acessibilidade e rede wifi em todos, com linhas atendendo áreas de baixa demanda, películas de proteção solar, câmeras de segurança, sistema de avaliação e botão de pânico.

BILHETAGEM EM SEPARADO

Outro ponto de relevo é a separação entre o sistema de bilhetagem, que não será assumido pela Santa Clara. Para isso, a prefeita frisou que o Município está desenvolvendo para a venda de passagens com diversas inovações, como reconhecimento facial do passageiro, acompanhamento do ônibus em tempo real pelo celular, além de pesquisas de satisfação com o usuário.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura de Novo Hamburgo assinou contrato com a Transdata em 12 de junho de 2023 para implementação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) no sistema de transporte coletivo do município. O contrato contempla todas as soluções em ITS da empresa de tecnologia. A Transdata, com sede em Campinas (SP), venceu a licitação.

A licitação para a bilhetagem foi lançada em 2022 a partir da Lei Municipal 3.298 de 2021, que possibilitou a Comur atuar também no serviço de transporte coletivo.

“Em nossa última reunião com técnicos do Tribunal de Contas do Estado, recebemos vários elogios e a informação de que nossa licitação será modelo para todo o País”, disse a prefeita, destacando que o tribunal acompanhou a licitação de ponta a ponta.

PASSO A PASSO NA LICITAÇÃO DESDE 2017 (Prefeitura de Novo Hamburgo/RS) Março 2017 – A nova administração informa que um novo processo licitatório para concessão do serviço do transporte coletivo municipal em Novo Hamburgo está em elaboração. Outubro 2017 – Após elaboração do edital, TCE faz apontamentos que são prontamente ajustados. 1º LICITAÇÃO Dezembro 2017 – Lançado novo edital para licitação do transporte coletivo. Janeiro 2018 – Licitação é anulada, por sugestão do TCE, e começa a elaboração de um novo formato de concorrência pública. Dezembro 2018 – Município entrega ao TCE minuta da licitação do transporte coletivo urbano, dividida em três lotes: um do transporte propriamente dito, um segundo da bilhetagem eletrônica e um terceiro da publicidade nos ônibus. Fevereiro 2019 – Após minuta ser analisada pelo TCE, Prefeitura realiza audiência pública sobre a licitação. Abril 2019 – Município realiza a Concorrência Pública, mas nenhuma empresa apresenta proposta, tornando-se deserta a licitação. 2ª LICITAÇÃO Maio 2019 – Publicado novo edital para licitação com alterações necessárias. Junho 2019 – Município realiza a Concorrência Pública, mas novamente nenhuma empresa apresenta proposta, tornando-se deserta a licitação. 3ª LICITAÇÃO Julho 2019 – Após duas licitações desertas, Município publica novo edital com ajustes. Além de desistir do valor de outorga (pagamento antecipado feito pela empresa de parte do valor que ela vai arrecadar no futuro), Município reduz exigência de ônibus com ar-condicionado de 45% para 20% da frota. Agosto 2019 – Duas empresas demonstram interesse na licitação. Outubro 2019 – Uma das empresas que prestam o serviço na cidade e que não participou da licitação impugna processo licitatório. Município cancela licitação para adequações no edital. Alternativa é mais rápida do que uma longa disputa judicial. Início de 2020 – Novo edital é concluído e começa a organização para as audiências públicas necessárias, mas processo é suspenso pela pandemia do coronavírus, que impede aglomerações. Janeiro 2021 – Mesmo diante da pandemia, que provocam novos parâmetros no transporte coletivo, prefeita Fátima Daudt determina retomada de estudos e análises para licitação do transporte coletivo. Fevereiro 2021 – Marcada para março audiência pública sobre a licitação dos serviços de transporte público coletivo. Março 2021 – Agravamento da pandemia adia audiência pública presencial sobre a licitação dos serviços de transporte público coletivo. Abril 2021 – Município realiza audiência pública de forma virtual sobre nova licitação do ônibus. Maio 2021 – Município envia para análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conforme Resolução 1111/2019 do próprio órgão, minuta do edital e os anexos do processo licitatório. 4º LICITAÇÃO Abril 2022 – Lançado o Edital de Concorrência para o transporte coletivo, é a quarta licitação lançada. Abertura dos envelopes estava marcada para maio, mas teve que ser adiada por ações administrativas que buscavam a impugnação do certame. Junho 2022 – Viação Hamburguesa entra com ação na Justiça de Novo Hamburgo para impugnar a licitação, alegando exigências que a impediriam de participar. Justiça nega ação, mas a empresa apela ao Tribunal de Justiça do Estado. Novembro 2022 – Tribunal de Justiça do Estado nega recurso da Viação Hamburguesa e autoriza a retomada do processo licitatório. Janeiro 2023 – Após atualização da planilha de valores de referência que formam o valor da passagem (que era de abril do ano anterior), Prefeitura republica edital com a nova data para abertura dos envelopes das empresas interessadas para dia 14 de fevereiro. Fevereiro 2023 – Duas empresas estão interessadas na prestação do serviço. Ocorre a abertura do envelope 1, contendo a proposta do valor da tarifa de ônibus das duas empresas. Março 2023 – Abertura do envelope 2, contendo a documentação da empresa concorrente que ofertou o menor valor da tarifa de ônibus na etapa anterior (envelope 1) do processo licitatório. Verificada pendências em documentação da concorrente. Abril 2023 – Abertura do envelope 2, contendo a documentação da empresa segunda classificada na licitação do transporte coletivo. Também foi verificada pendência na documentação da concorrente. Junho 2023 – Aberto prazo para escoima, quando as empresas concorrentes ganham igualmente prazo para sanar dúvidas e apresentar esclarecimentos em relação a pendências em documentações, além de razões e contrarrazões das participantes. Novembro de 2023 – Com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Município e órgãos de controle, a licitação para concessão do serviço do transporte coletivo municipal em Novo Hamburgo é homologada, tendo como vencedora a empresa Viação Santa Clara Ltda, de Santa Catarina.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes