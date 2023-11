Linha 11-Coral da CPTM sofre alterações na circulação dos trens nos dias 11 e 12 de novembro

Mudança nos itinerários acontece para que seja feito o desvio da Linha 11-Coral

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste final de semana, dias 11 e 12 de novembro de 2023, a linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sofre alterações na operação.

O trecho entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera será interditado às 21h do sábado (11) até o final da circulação no domingo (12).

Como alternativa, a concessionária orienta o público a utilizar a Linha 3-Vermelha de Metrô.

O bloqueio ocorre para que seja feito o desvio da via da Linha 11-Coral, e que dessa forma, possibilitará a construção da nova estação no complexo Penha, dentro da ampliação da Linha 2-Verde.

A companhia ressalta que os trens começam a circular às 4h diariamente.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte