Estação Mercadão do sistema BRT no Rio de Janeiro é reaberta na noite deste sábado (11)

Anteriormente, região teve falta de energia elétrica e circulação dos ônibus foi afetada

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A MobiRio informou nas redes sociais que a Estação Mercadão, do corredor Transcarioca, foi reaberta.

Dessa forma, os serviços no local foram retomados no sistema BRT do Rio de Janeiro.

Mais cedo, o local foi fechado por conta da falta de energia elétrica na região.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte