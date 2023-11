DER entregou em outubro mais de 121 quilômetros de vias modernizadas no Estado de São Paulo

Obras ajudam na rapidez do escoamento das produções agrícolas e na rotina do transporte público de estudantes

ALEXANDRE PELEGI

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), organismo da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, concluiu em outubro deste ano intervenções em mais de 121 quilômetros de rodovias e estradas vicinais em 20 municípios.

Em nota, o departamento informa que os novos traçados vão contribuir para a fluidez do tráfego, com reflexos na rapidez do escoamento das produções agrícolas e na rotina do transporte público de moradores e estudantes.

“A população beneficiada é de quase 1,5 milhão de pessoas. O pacote de obras gerou 2.383 novos empregos, entre diretos e indiretos”, informa o DER-SP.

A maioria das vicinais modernizadas era de chão de terra batida, a exemplo da estrada MAG-080, em Morro Agudo, na região de Ribeirão Preto.

No local foram feitos investimentos de R$ 59,7 milhões, o que contemplou serviços de terraplanagem, implantação sistema de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical, em uma extensão total de 22,26 quilômetros.

Já em Palestina e Tanabi, ligados pela vicinal PAL-040/TNB-010, na região de São José do Rio Preto, o DER pavimentou percurso de 17,9 quilômetros, investindo R$ 29,4 milhões nas obras.

As cidades de Itapeva e Nova Campina, na região de Itapetininga, receberam recursos de R$ 39,5 milhões para recuperação funcional da Estrada Vicinal Luiz José Sguário, em uma extensão de 29,8 quilômetros.

“O pavimento deteriorado dificultava o transporte de cargas e de passageiros, causando prejuízos aos usuários. As melhorias incluíram serviços de fresagem (remoção do asfalto antigo), drenagem, recapeamento, sinalização horizontal e vertical”, diz o DER.

O departamento realizou, também, obras emergenciais para recuperação de erosão do talude nas rodovias Francisco José Ayub (SP-264), em Salto de Pirapora, e na Edgar Máximo Zamboto (SP-354), em Cajamar.

As cidades beneficiadas com o investimento do Governo de SP são: Palestina, Tanabi, Franco da Rocha, Nova Castilho, Santo Antônio do Aracanguá, Nova Luzitânia, Itapeva, Nova Campina, Votorantim, Morro Agudo, Nuporanga, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Mococa, Tapiratiba, Guaíra, Buritizal, Cajamar e Salto de Pirapora.

JANEIRO A OUTUBRO

Somente de janeiro a outubro deste ano, o DER entregou 253 obras viárias em todo o Estado. Isso representou um total de 3.380 quilômetros de vias modernizadas, com um investimento de R$ 3,67 bilhões.

No momento estão em andamento 170 intervenções em rodovias estaduais e vicinais, cobrindo uma extensão de 2.800 quilômetros. O investimento total é de R$ 4,77 bilhões, visando a uma população de 18,8 milhões de pessoas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes