Campo Grande (MS) disponibiliza passe gratuito para estudantes que prestarem o Enem neste domingo (12)

Município terá esquema especial para atender público que fará o vestibular

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste próximo domingo, 12 de novembro de 2023, a Prefeitura de Campo Grande (MS) disponibilizará passes gratuitos de ida e volta no transporte coletivo, para os estudantes que prestarem o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O benefício será liberado para aqueles que previamente se cadastraram através do site.

Por conta do vestibular, a frota do domingo será ampliada em 30%, e as linhas 070, 080 e 081, operarão em uma grade horária similar a dos sábados. Já a linha 072 fará a mesma programação dos domingos e feriados.

No caso da linha 221, um ônibus irá circular das 09h40 até as 19h, com uma parada de cinco minutos na UCDB. As linhas 222 e 474 farão o mesmo esquema dos dias úteis.

Além disso, as linhas 070, 071, 072, 080, 085 e 087 contarão com veículos alongados. A administração pública colocará à disposição três veículos de reserva adicionais.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte