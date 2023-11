BRT Rio fecha estação Curral Falso, no corredor Transoeste, a partir deste sábado (11)

Novo terminal será construído no local

ALEXANDRE PELEGI

A Mobi-Rio, que gerencia o sistema BRT do município do Rio de Janeiro, informa que a estação Curral Falso, no corredor Transoeste, está fechada a partir deste sábado, 11 de novembro de 2023.

O motivo é a construção do novo Terminal Curral Falso.

Os passageiros serão atendidos nesse período pelas estações Cajueiros, Cesarão I e Santa Veridiana.

Veja as linhas:

Cajueiros – linhas 10, 17 e 20;

Cesarão I – linhas 17 e 14; e

Santa Veridiana – linhas 10 e 20.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes