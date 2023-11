Terceirização de serviços nas estações do Metrô de São Paulo tem vencedora em licitação nesta sexta (10), mas resultado só valerá ao final de ação judicial

Empresa Works Construção & Serviços Ltda ofereceu preço de R$ 51,3 milhões

ADAMO BAZANI

O Metrô de São Paulo declarou vencedora por volta de 16h30 desta sexta-feira, 10 de novembro de 2023, a empresa Works Construção & Serviços Ltda na concorrência para a terceirização de serviços nas estações, como atendimento aos passageiros e operação nos bloqueios (catracas) e SSO, por exemplo.

As empresas que foram inabilitadas nesta licitação podem entrar com recurso administrativo.

A Works ofereceu proposta de R$ 51,3 milhões pelos serviços (51.374.292,97) e o contrato, segundo o edital, é de 34 meses após a assinatura.

A empresa diz que atua desde 1986 no ramo de terceirização de atendimentos e que tem como clientes o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Prodesp (empresa de processamento de dados do Governo do Estado de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP, a USP (Universidade de São Paulo), a Prefeitura de Campinas, a CEF (Caixa Econômica Federal), o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), PGR (Procuradora Geral da República), entre outros.

O resultado, entretanto, só vai valer depois do julgamento de uma ação movida pelo Sindicato dos Metroviários contra a licitação que chegou a suspender a concorrência.

E o contrato só valerá caso o Metrô ganhe na Justiça. Se o Sindicato ganhar, a concorrência perde a efetividade.

Em 06 de outubro de 2023, em primeira instância, a Justiça tinha atendido o pedido do sindicato e suspendeu a licitação.

Mas o Metrô recorreu e, no dia 09 de outubro de 2023, a juíza do Trabalho do TRT paulista, Ana Paula Scupino Oliveira, atendeu parcialmente à estatal e liberou o leilão, porém, o resultado só poderá ser colocado em prática após o julgamento final do mérito da ação movida pela entidade trabalhista.

Em redes sociais, a presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, disse que uma audiência do processo está marcada para 12 de dezembro de 2023.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes