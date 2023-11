Prefeitura do Rio de Janeiro abre processo de rescisão de contrato para construção de garagem do BRT em Paciência

Belmac Construtora venceu a licitação no início do ano com proposta de R$ 35 milhões

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria Municipal de Transportes da prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 10 de novembro de 2023, o ato de criação de Comissão Especial de Rescisão Amigável do contrato celebrado com a empresa Belmac Construtora Ltda, destinado à construção de garagem de ônibus do sistema de BRT em Paciência, na Avenida Cesário de Melo, nº 11.800.

O espaço vai abrigar parte da frota que opera no sistema de BRT, já composta com veículos novos adquiridos pela prefeitura no processo gradual de recuperação do modal de transporte.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Belmac Construtora venceu a concorrência para as obras no final de fevereiro deste ano, ao apresentar a proposta de menor valor global para a execução dos trabalhos no valor de R$ 35 milhões (R$ 35.285.468,76). [Relembre]

Em dezembro de 2022 a estimativa da prefeitura era investir R$ 43 milhões no empreendimento, mas a licitação se encerrou com um valor menor que o limite definido. [Relembre]

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes