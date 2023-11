Ônibus de São Paulo são grátis neste segundo domingo de ENEM, 12 de novembro

Objetivo da medida é facilitar acesso dos estudantes aos locais de prova

ARTHUR FERRARI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que os ônibus da capital serão grátis para todos os passageiros neste domingo, 12 de novembro de 2023, quando acontece o segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Segundo Nunes, o objetivo da medida é facilitar o acesso dos alunos aos locais de prova, portanto a gratuidade será válida das 9h às 21h, com embarque e desembarque pela mesma porta.

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento do sistema de ônibus da capital, vai monitorar a operação ao longo do domingo, reforçando a frota de coletivos em algumas linhas que operam em trajetos que atendem locais de prova com grande movimentação de estudantes.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte