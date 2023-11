Marcopolo conquista prêmio AutoData 2023

Fabricante foi eleita nas categorias Lançamento Ônibus, com o Attivi Integral 100% elétrico, e Cadeia Automotiva Ampliada

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Marcopolo conquistou, pela 22ª vez, o Prêmio AutoData e segue sendo uma das marcas mais distinguidas pela editora. Na edição 2023, a fabricante foi reconhecida nas categorias Cadeia Automotiva Ampliada e Lançamento Ônibus, com destaque para o desenvolvimento, produção e demonstrações do seu ônibus 100% elétrico Attivi Integral, uma das principais inovações da companhia nos últimos anos, ao lado da Geração 8 de modelos rodoviários.

“A conquista do Prêmio AutoData 2023 coroa a estratégia adotada pela Marcopolo nos últimos anos, com foco na inovação e elevada tecnologia e valorização do produto nacional. Ainda mais se considerarmos que as vencedoras são escolhidas por voto popular. Ter o Attivi Integral reconhecido como o Lançamento Ônibus é fundamental para a consolidação da nossa estratégia focada em contribuir para a descarbonização do transporte de passageiros”, destaca André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Com foco no futuro da mobilidade, a Marcopolo desenvolveu e iniciou a fabricação do seu primeiro ônibus 100% elétrico, o Attivi Integral, totalmente produzido pela companhia em sua unidade de Ana Rech, em Caxias do Sul. Para participar mais ativamente da eletrificação do transporte, a empresa decidiu adotar dois modelos diferentes de negócio: desenvolver aqui no Brasil, com sua engenharia própria, o seu primeiro veículo completo e, ao mesmo tempo, continuar a montar carrocerias de ônibus elétricos sobre chassis de parceiros.

A conquista na categoria Cadeia Automotiva Ampliada consolida a empresa como uma das mais inovadoras da indústria automobilística brasileira. Além do Attivi Integral e do sucesso da Geração 8 de rodoviários, vários programas e as ações de inovação, tecnologia, qualidade e relacionamento com os clientes têm permitido o crescimento significativo de mercado, tanto no Brasil quanto no exterior.

Com a eleição da Marcopolo no Prêmio AutoData 2023, a companhia concorrerá ao Prêmio de Empresa do Ano do Setor Automotivo 2023 cuja votação ocorrerá entre os participantes do Congresso Tendências e Perspectivas 2024, evento presencial a ser realizado nos dias 21 e 22 de novembro.

Em sua 24ª edição, o Prêmio AutoData é considerado um dos mais importantes reconhecimentos empresariais do setor automotivo brasileiro. Foram mais de 5 mil votos distribuídos em cada uma das dezesseis categorias, às quais participaram 32 empresas e dezesseis produtos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte