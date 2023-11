Linha 4-Amarela de Metrô tem trens extras em circulação nesta sexta (10), para atender o público que vai ao show do Red Hot Chili Peppers no Morumbi

Estação São Paulo-Morumbi terá maior efetivo de Agentes de Atendimento e Segurança e apoio da Polícia Militar e GCM

ARTHUR FERRARI

Quem vai ao show da banda californiana Red Hot Chili Peppers nesta sexta-feira, 10 de novembro de 2023, em São Paulo, que acontece às 21h no Estádio do Morumbi, pode contar com mais trens em circulação na linha 4-Amarela de metrô, operada pela ViaQuatro, uma das melhores alternativas para o acesso ao local.

De acordo com a concessionária, além da frota extra, os passageiros também contam com aumento de efetivo de Agentes de Atendimento e Segurança na Estação São Paulo-Morumbi e o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana.

Os portões do Morumbi abrem a partir das 15h, com a banda se apresentando às 21h.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte