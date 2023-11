Grupo JCA abre vagas de emprego em São Paulo, Rio de janeiro, Santa Catarina e outras regiões do país

Há 200 oportunidades para Motorista Rodoviário, 100 para Manobrista Abastecedor e mais

ARTHUR FERRARI

O Grupo JCA, composto por empresas de transporte rodoviário de passageiros como a Viação Cometa, Viação 1001 e Auto Viação Catarinense abriu diversas vagas de emprego pelo Brasil.

As oportunidades são para atuação em São Paulo, Niterói (RJ) e Florianópolis (SC), havendo 200 vagas para motorista rodoviário, 100 para Monobrista Abastecerore, 25 de jovem aprendiz, duas para Executivo de Vendas Externo e muito mais. (Confira todas as oportunidades ao final do texto)

Interessados podem conferir e se inscreve nas vagas através do link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/grupo-jca/oportunidades

Confira todas as vagas:

– Advogado Pleno: 1 vaga em Niterói (RJ)

– Analista Contábil/Fiscal Jr.: 1 vaga em Niterói (RJ)

– Programa de Estágio Caminhos JCA 2023: 1 vaga em São Paulo

– Jovem Aprendiz: 25 vagas em São Paulo

– Vagas Exclusivas para PCD: 8 vagas no Brasil

– Supervisor de Manutenção: 1 vaga em Florianópolis (SC)

– Executivo de Vendas Externo: 2 vagas em São Paulo

– Assistente de RH: 1 vaga em São Paulo

– Motorista Rodoviário: 200 vagas no Brasil

– Operador de Vendas: 100 vagas no Brasil

– Auxiliar de atendimento: 100 vagas no Brasil

– Manobrista Abastecedor: 100 vagas no Brasil

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte