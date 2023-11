EMTU adia reestruturação das linhas 901 e 901BI1, que farão integração com o sistema VLT na Baixada Santista (SP)

Mudança estava programada para este sábado, 11 de novembro, mas foi adiada; a nova data ainda não foi divulgada

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus intermunicipais do estado de São Paulo, anunciou que a reestruturação das linhas 901 – São Vicente (Vila Margarida)/Santos (Centro) e 901BI1 – São Vicente (Esplanada dos Barreiros)/Santos (Centro), presentes na região da Baixada Santista, no Litoral Sul de São Paulo, foi adiada.

A nova data ainda não foi informada pela concessionária. Anteriormente, a mudança estava programada para este sábado, 11 de novembro.

Ambos itinerários citados darão origem às duas novas linhas 962 e 963, que farão integração com o VLT.

Os novos serviços circularão de forma radial, ou seja, com trajetos semelhantes na ida e na volta, diferentemente do que faziam as linhas 901 e 901BI1, que operavam de forma circular, com caminhos diferentes entre ida e volta.

De acordo com a gerenciadora, a medida vai melhorar a eficiência da frota no atendimento às regiões, com itinerários ajustados para atender às áreas de integração do VLT em São Vicente e Santos, beneficiando cerca de seis mil passageiros diariamente.

Vale ressaltar que todos os pontos atendidos pelas linhas 901 e 901Bl1 continuarão sendo atendidos pelos novos serviços 962 e a 963 a partir de sábado (11), sem alterações na tarifa.

Ainda segundo a EMTU, os passageiros poderão fazer a integração entre as linhas intermunicipais e o VLT nos pontos próximos ao serviço sobre trilhos através do cartão BR Card, podendo realizar dois percursos sem custos adicionais.

Com as novas linhas em operação, quem embarcar nos primeiros pontos terá uma opção a mais para chegarem a Santos, através da integração com o VLT na estação Barreiros. A troca de serviços entre ônibus e VLT é válida para ambos os sentidos.

Os passageiros podem conferir linhas e itinerários através do site ou aplicativo da EMTU para dispositivos móveis.

Confira os itinerários das novas linhas 962 e a 963:

A linha 962 executará a ligação entre São Vicente (Náutica III) – Santos (Gonzaga) via São Vicente (Vila Margarida) e Santos (Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida Ana Costa e Praça da Independência).

Já a linha 963 realizará a ligação entre São Vicente (Náutica III) – Santos (Vila Matias) via São Vicente (Vila Margarida) e Santos (Praias, Avenida Ana Costa e estação do VLT). Ambas terão ponto inicial na Avenida Sargento Jusivaldo Salustriano dos Santos, 15 e ponto final na Praça da Independência, na Av. Ana Costa.

