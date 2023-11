Socicam promove campanhas para auxiliar crianças cadeirantes e que sofrem de câncer

Doações podem ser feitas em nove terminais rodoviários espalhados pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande e Brasília

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Socicam, empresa atuante no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil, deu início as campanhas #nãoémito, do Instituto Entre Rodas, e Tampinhas que Curam.

Nove terminais rodoviários funcionarão como pontos de coleta de lacres de latinhas de alumínio e tampinhas plásticas de garrafas de bebidas, alimentos, produtos de higiene, limpeza ou remédios.

Após os objetos serem recolhidos, serão comercializados junto às empresas de reciclagem, e o lucro gerado será revertido na compra de cadeira de rodas para pessoas com deficiência e no tratamento de crianças com câncer.

Dados do Instituto Entre Rodas apontam que 800kg de lacres equivalem a 3 milhões de unidades, e nesse caso da campanha, o mesmo que uma cadeira de rodas.

O equipamento doado é feito sob medida, com alumínio aeronáutico, e na cor que a criança escolher.

Já na campanha Tampinhas que Curam, o valor gerado irá para auxílios como necessidades básicas de transporte, alimentação e remédios

Confira os nove terminais rodoviários que recebem as doações:

Terminais rodoviários de São Paulo

Terminal Rodoviário Tietê

Terminal Rodoviário Barra Funda

Terminal Rodoviário Jabaquara

Terminais rodoviários do interior de São Paulo

Terminal Rodoviário de Jundiaí

Terminal Rodoviário de Campinas

Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto

Terminais rodoviários de outros estados

Terminal Rodoviário Campo Grande (MS)

Terminal Rodoviário Rio de Janeiro (RJ)

Terminal Rodoviário de Brasília (DF)

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte