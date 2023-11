Prefeitura inicia obra para transformar estação Curral Falso em terminal

Durante as intervenções, a estação ficará temporariamente fechada

A MOBI-Rio comunica a alteração de embarque e desembarque de passageiros dos serviços da estação Curral Falso, no corredor Transoeste, a partir de segunda-feira, 13/11. Com o fechamento da estação, que será transformada em terminal, dentro do programa de requalificação do BRT, os passageiros que utilizam as linhas 10 (Alvorada x Santa Cruz – Expresso), e a linha 20 (Salvador Allende x Santa Cruz – Expresso), deverão utilizar a estação Santa Veridiana ou Cajueiros.

Para os passageiros que utilizam a linha 17 (Santa Cruz x Campo Grande – Parador) as opções são as estações Cajueiros e Cesarão I. E para os passageiros da linha 14 (Salvador Allende x Santa Eugênia – expresso), a opção é utilizar a estação Cesarão I. Para a implantação do Terminal Curral Falso, a antiga estação, que tem apenas 300 metros quadrados, será demolida e dará lugar a outra 56 vezes maior, com 16 mil metros quadrados.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte