Prefeitura de SP abre processo eleitoral para vagas do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte

Eleições serão realizadas nos dia 22 e 23 de janeiro de 2024; candidatos já podem se inscrever

ALEXANDRE PELEGI

A Comissão Eleitoral constituída por portaria da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito definiu nesta quinta-feira, 09 de novembro de 2023, em publicação no Diário Oficial, como será o processo eleitoral que preencherá as 21 vagas eletivas por membros da sociedade civil do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte – CMTT, biênio 2024-2026.

A publicação comunica também que as inscrições estarão reabertas com vistas ao cadastramento de representantes de segmentos da sociedade civil interessados em candidatarem-se à composição do Conselho.

Vale lembrar que o CMTT, criado em 2013, é constituído de forma tripartite e paritária, formado por três bancadas.

A primeira, composta por representantes dos órgãos municipais; a segunda bancada, por operadores dos serviços de transportes; e a terceira, fruto de eleição, por representantes da sociedade civil. Cada bancada é composta por 21 representantes, o que faz o CMTT ter um total de 63 membros.

O mandato dos membros do Conselho indicados ou eleitos será de dois anos, sendo permitida uma reeleição aos representantes da sociedade civil eleitos.

A bancada da sociedade civil será escolhida mediante votação direta, em formato on-line, no site do CMTT, que poderá ser acessado através do link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/

As eleições serão realizadas das 00h00 do dia 22 de janeiro às 23h59 do dia 23 de janeiro de 2024. Os candidatos da sociedade civil precisam ter, no mínimo, 16 anos de idade.

As 21 vagas da sociedade civil estão distribuídas em dois eixos: temático (11 vagas) e regional (10 vagas).

11 vagas do Eixo temático:

1 vaga do meio ambiente e saúde;

1 vaga da juventude;

1 vaga dos sindicatos dos trabalhadores;

1 vaga das organizações da sociedade civil – OSC;

1 vaga dos ciclistas;

1 vaga das pessoas com deficiência;

1 vaga dos idosos;

1 vaga do movimento estudantil secundarista;

1 vaga do movimento estudantil universitário;

1 vaga dos movimentos sociais;

1 vaga da mobilidade a pé.

10 vagas do Eixo Regional:

2 vagas da Região Norte, abrangida pelas Subprefeituras Perus, Pirituba, Freguesia do Ó, Casa Verde, Jaçanã, Santana e Vila Maria;

2 vagas da Região Sul, abrangida pelas Subprefeituras Campo Limpo, Santo Amaro, Jabaquara, M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Parelheiros e Ipiranga;

2 vagas da Região Leste, abrangida pelas Subprefeituras Vila Prudente; Aricanduva, Penha, Ermelino Matarazzo, São Miguel, Itaim Paulista, Itaquera, Guaianazes, Sapopemba, São Mateus e Cidade Tiradentes;

2 vagas da Região Oeste, abrangida pelas Subprefeituras Butantã, Pinheiros e Lapa;

2 vagas da Região Central, abrangida pelas Subprefeituras Sé, Vila Mariana e Mooca.

Leia abaixo o Edital publicado hoje, com as regras completas para inscrição:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes