Monotrilho da linha 15-Prata volta a operar normalmente nesta quinta (09), após quase quatro horas de oscilação no sistema de controle de trens

Trecho entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial foi afetado; ônibus do PAESE atenderam passageiros das 4h40 às 8h30

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 15-Prata de monotrilho voltaram a circular normalmente em toda a extensão do serviço às 8h30 desta quinta-feira, 09 de novembro de 2023, após quase quatro horas de falha.

Como mostrou o Diário do Transporte, por volta das 4h40 o sistema de controle de trens apresentou oscilação no trecho entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

Relembre:

O Metrô acionou 30 ônibus articulados do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para o atendimento em toda a extensão da linha, enquanto os trens continuaram circulando de forma irregular no trecho afetado, com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Os coletivos foram mantidos para garantir o atendimento, já que a operação sofria com as oscilações.

O plano foi desmobilizado assim que a circulação de trens voltou ao normal.

Nota do Metrô:

“A circulação dos trens na Linha 15-Prata foi normalizada às 8h30. Na manhã desta quinta-feira (9), desde o início da operação, às 4h40, em decorrência de uma oscilação no sistema de controle dos trens, as composições tiveram que circular com restrição de velocidade e maior tempo de parada nas plataformas de Vila Prudente a Jardim Colonial. Como alternativa aos passageiros, o Metrô acionou o Paese e 30 ônibus articulados circularam gratuitamente atendendo em toda extensão da Linha 15-Prata. O Metrô lamenta os transtornos provocados.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte