Linha 9-Esmeralda funciona com velocidade reduzida e maior tempo de parada nesta quinta (09)

Trens não chegam até a Estação Osasco durante problemas na rede aérea

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza a linha 9-Esmeralda de trens nesta quinta-feira, 09 de novembro de 2023, enfrentou problemas das 12h27 às 12h59, quando os trens passaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada por um problema na rede elétrica.

O problema afetou principalmente usuários que estavam na Estação Osasco ou precisavam acessa-la, pois as composições não passavam de Presidente Altino, desatendendo Osasco.

O Diário do Transporte procurou a ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha.

Veja nota da concessionária:

“A Linha 9-Esmeralda opera normalmente nos dois sentidos. Entre 12h27 e 12h50, devido à atividade corretiva no sistema elétrico entre as estações Osasco e Presidente Altino, os trens da Linha 9 circularam somente entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Presidente Altino. No trecho de atuação os clientes foram atendidos pela linha 8 Diamante. Durante toda a ocorrência, os passageiros foram informados por meio de avisos sonoros nos trens e nas estações e orientados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança).”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte