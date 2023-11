Linha 5-Lilás de Metrô retoma operação após cerca de oito horas com problemas nesta quinta-feira (9)

Linha apresentou falha no sistema elétrico e prejudicou circulação de trens entre estações Santo Amaro e Brooklin

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Após cerca de oito horas com problemas, a linha 5-Lilás de Metrô, operada pela concessionária ViaMobilidade, retomou o funcionamento integral.

Desde o período da manhã, a linha apresentava falha no sistema elétrico, que resultou na circulação dos trens com velocidade reduzida e em via única entre as estações Santo Amaro e Brooklin.

Com 28 ônibus, a Operação PAESE teve de ser acionada para auxiliar no transporte do público.

Confira a nota da ViaMobilidade sobre a situação da linha 5-Lilás:

“São Paulo, 9 de novembro de 2023 – A operação na Linha 5-Lilás está normalizada. Entre 10h08 e 18h13, a linha operou em via única entre as estações Santo Amaro e Brooklin, com velocidade reduzida e maior tempo de parada devido à falha elétrica. Para reforçar a operação, foram acionados 28 ônibus do PAESE, que operaram nos dois sentidos entre estas estações. Técnicos da ViaMobilidade atuaram para normalizar a operação antes do horário de maior fluxo e minimizar os impactos. Os passageiros foram avisados por avisos sonoros nos trens e nas estações e orientados por AAS (Agentes de atendimento e Segurança).”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte