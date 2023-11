Linha 11-Coral da CPTM tem alteração na operação dos trens entre sábado (11) e segunda-feira (13)

Início da interdição ocorre às 21h do sábado

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste final de semana, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) irá realizar alterações na operação da linha 11-Coral, entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

O trecho citado será interditado das 21h do sábado, 11 de novembro, até 3h30 da segunda-feira, dia 13. A concessionária orienta os passageiros a utilizarem a linha 3-Vermelha do Metrô como alternativa.

Os trabalhos na linha 11-Coral ocorrem para realizar o desvio da mesma, para possibilitar a construção de uma nova estação de trem que fará parte do complexo Penha, juntamente com a linha 2-Verde do Metrô.

Considerando o início das atividades diárias às 4h, a CPTM disponibilizará trens entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera já a partir deste horário no domingo (12).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte