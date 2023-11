VÍDEO e ENTREVISTA: Motorista de ônibus herói da Via Sudeste salva mulher de estupro na região do Sacomã, na capital paulista, ao acompanhar suspeito com o coletivo

Condutor percebeu que homem rendeu a vítima e não teve dúvidas de seguir com o ônibus até resgatar a garota com ajuda do cobrador e de passageiros

ADAMO BAZANI

Colaboraram Arthur Ferrari e Vinícius de Oliveira

OUÇA A ENTREVISTA COM MOTORISTA:

Ao Diário do Transporte, o motorista Paulo Jorge de Souza, disse que inicialmente pensou que era uma briga de casal, mas depois estranhou a forma como o suspeito acompanhava a mulher.

Segundo o profissional, que atua há mais de 20 anos no grupo empresarial, a mulher estava tão assustada que não conseguia falar

Imagens de circuito de segurança mostram o exato momento em que o ônibus de tipo superarticulado, da empresa Via Sudeste, sobe uma rua na região do Sacomã, na capital paulista.

Pelo vídeo, é possível quer que, na calçada, um homem de camisa vermelha se aproxima por trás de uma mulher e a aborda.

Ela se assusta, deixa cair a bolsa no chão e chega a pegar o objeto no chão, mas já está rendida.

O motorista do ônibus, ainda lá embaixo, percebe a ação e, ao alcançar a mulher e o homem, chega a parar o coletivo ao lado.

Mas o suspeito e a vítima continuam caminhando.

O motorista não desiste e segue com o ônibus acompanhando a situação.

Ao ser aproximar de uma esquina, o motorista para o coletivo e desce com o cobrador e alguns passageiros, alcançando a mulher e o suspeito, os abordando.

A mulher, já amparada, corre na direção do ônibus e entra no veículo.

Após uma breve discussão, o suspeito vai embora.

O ônibus, já com a garota dentro, segue viagem.

O caso ocorreu por volta de 6h40 na rua R. Dom Vilares, na Vila das Mercês, região do Sacomã, no dia 23 de outubro de 2023, mas as imagens foram compartilhadas nesta quarta-feira, 08 de novembro de 2023.

O ônibus, prefixo 5 2103, fazia a linha 574J-10 Metrô Conceição / Terminal Vila Carrão.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o caso foi registrado como tentativa de estupro e que a mulher relata ter sido rendida por um objeto perfurante.

Ainda de acordo com a SSP, o suspeito continua foragido e as investigações prosseguem.

O caso citado foi registrado como tentativa de estupro no 26°DP (Sacomã) e é investigado. Na ocasião, a vítima, uma mulher de 39 anos, relatou que estava indo para o trabalho quando foi abordada por um indivíduo, que munido de um objeto perfurante a ameaçou e obrigou a acompanha-lo. A vítima conseguiu pedir socorro para populares que estavam em um ônibus, que a ajudaram a fugir do autor. As investigações prosseguem para identificá-lo, bem como localizá-lo.

