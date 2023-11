Trens aguardam ordem de circulação entre Central do Brasil e Gramacho na noite desta quarta-feira (8)

Motivo foi uma ocorrência no sistema de rede área da SuperVia

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nas redes sociais, a concessionária SuperVia, responsável pelas linhas ferroviárias no Rio de Janeiro, anunciou mudanças na operação desta noite de quarta-feira, 8 de novembro.

Em função de uma ocorrência no sistema de rede área, os trens no trecho Central do Brasil x Gramacho aguardam ordem de circulação.

A empresa comunicou que uma equipe trabalha para o rápido reestabelecimento do serviço.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte