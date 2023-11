Rio de Janeiro: MOBI-Rio fecha Estação Vila Sapê do corredor Transcarioca de BRT durante obras de revitalização

Passageiros têm estações Recanto das Palmeiras e Arroio Pavuna como opções para embarque e desembarque

ARTHUR FERRARI

A MOBI-Rio, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável pelo gerenciamento do sistema de BRT na capital, anunciou que a Estação Vila Sapê do corredor Transcarioca está temporariamente fechada a partir desta quarta-feira, 08 de novembro de 2023, durante obras de revitalização.

O local recebe substituição do piso da pista exclusiva.

Os passageiros têm as estações Recanto das Palmeiras e Arroio Pavuna como opções para embarque e desembarque durante os serviços no local.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte