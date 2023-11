Prefeitura de Belo Horizonte (MG) planeja esquema especial de trânsito e transporte nesta quarta-feira (8) durante show do cantor Roger Waters

Evento acontece no estádio do Mineirão, das 21h à meia-noite

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 8 de novembro, a Prefeitura de Belo Horizonte (MG) irá realizar uma operação especial de trânsito e transporte durante o show do cantor Roger Waters.

O evento acontece no Mineirão, das 21h à meia-noite. Já a partir das 20h desta terça-feira (7), serão implantadas as reservas de área, ou seja, será proibido estacionar nos arredores do estádio.

No site da prefeitura, foram ressaltadas quais as linhas de ônibus que atendem a região, confiram:

– Linha MOVE 51 (Estação Pampulha/Centro/Hospitais – Paradora);

– Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/Assembleia via Carlos Luz);

– Linha MOVE 67 (Estação Vilarinho / Santo Agostinho via Carlos Luz);

– Linha 5106 (Bandeirantes/BH Shopping);

– Linha 5401 (São Luiz/Dom Cabral);

– Linha 503 (Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa);

– Linha 504 (Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida);

– Suplementar 53 (Confisco/Ouro Minas);

– Suplementar 54 (Dom Bosco/Shopping Del Rey);

– Suplementar 56 (Vilarinho/São José);

No caso dos Táxis, três pontos estarão disponíveis, na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e a Avenida Cel. Oscar Paschoal; na Av. Rei Pelé, entre a Av. Abrahão Caram e Av. Presidente Carlos Luz; e na Avenida Cel. Oscar Paschoal, entre o hall principal e a Avenida Pres. Carlos Luz, na pista interna.

Além disso, os motoristas poderão utilizar as pistas exclusivas do MOVE da Avenida Antônio Carlos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte