Prefeito Dário Saadi visita obras de viaduto que receberá Corredor BRT em Campinas (SP)

Com investimento de mais de R$ 20 milhões, via terá mais de 150 metros de extensão

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última segunda-feira, 6 de novembro, o prefeito de Campinas (SP), Dário Saadi, visitou as obras do viaduto da Avenida John Boyd Dunlop (Corredor BRT) sobre a Rodovia dos Bandeirantes.

Quando concluído, o viaduto terá mais de 150 metros de extensão. Os últimos serviços feitos no local consistem no içamento de oito vigas metálicas.

“Esse viaduto vai melhorar muito o trânsito na John Boyd Dunlop, tanto para quem vem do Campo Grande para o Centro como do Centro para o Campo Grande e vai ajudar a dar mais rapidez ao BRT que já está implantado nessa região. É uma obra importante, é mobilidade urbana, é qualidade de vida”, comentou o chefe do poder executivo local.

As obras contam com um investimento que ultrapassa os R$ 20 milhões.

“Essa é uma parte da obra do BRT, de extrema importância para a região, porque vai permitir que tenhamos uma duplicação da passagem por cima da rodovia Bandeirantes, porque já existe um viaduto resistente e, com a conclusão, terá um novo viaduto e permitirá que o sistema BRT, cuja principal característica é a velocidade de circulação dos ônibus, mantenha essa característica nesse trecho, que é de grande movimento da avenida John Boyd Dunlop”, concluiu o secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte