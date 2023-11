No Rio de Janeiro, trens expressos do Ramal Santa Cruz retomam operação nesta quarta-feira (8)

Veículos passarão por fase de teses, com mudanças nos serviços matinais e vespertinos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Os trens expressos do Ramal Santa Cruz, no Rio de Janeiro, voltaram a circular nos horários de pico pela manhã e no final da tarde nesta quarta-feira, 8 de novembro; agora, os veículos entram em fase de testes.

Após a realização de estudos pela SuperVia e órgãos públicos, determinou-se que há uma necessidade de operação ampliada em viagens com destino ao Centro e para a Zona Oeste da cidade nos horários de maior movimento.

Confira as mudanças:

– Oito viagens pela manhã, entre 3h53 e 6h08 (sentido Santa Cruz – Central do Brasil);

– Sete viagens à tarde, entre 16h40 e 18h40 (sentido Central do Brasil – Santa Cruz);

De acordo com o Governo do Rio de Janeiro, o ramal Santa Cruz é responsável pelo transporte de cerca de 57 mil pessoas por dia.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte