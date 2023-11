Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (MG) abre consulta pública sobre projeto para implantação de faixas exclusivas de ônibus na região central

Corredor do transporte coletivo deve funcionar nos dois sentidos da Av. Augusto de Lima, de segunda a sexta das 6h às 9h

ARTHUR FERRARI

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (MG) divulgou, por meio de publicação no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 08 de novembro de 2023, a consulta pública relacionada ao projeto de implantação das novas faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo na região central da capital.

De acordo com a publicação, os corredores devem funcionar nos dois sentidos da Avenida Augusto de Lima, no trecho entre a Av. do Contorno e a Rua Rio Grande do Sul, de segunda a sexta das 6h às 9h, durante o horário de pico.

Segundo a BHTrans, os pontos de ônibus da região receberão melhorias e as áreas de estacionamento rotativo e áreas de carga e descarga serão mantidas.

Os interessados podem consultar os documentos, dar sugestões e contribuir através do site da Prefeitura de Belo Horizonte (aqui) durante 30 dias, até 8 de dezembro de 2023.

Veja a publicação do Diário Oficial do Município:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte