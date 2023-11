Região Metropolitana de Belém, no Pará, irá receber 300 novos ônibus até maio de 2024

Coletivos fabricados pela Mercedes-Benz serão equipados com tecnologia Euro 6; investimento foi de cerca de R$ 250 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Região Metropolitana de Belém deve receber até maio de 2024 um total de 300 novos ônibus encomendados pelo Governo do Pará, de acordo com informações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).

Os coletivos fabricados pela Mercedes-Benz Caio na carroceria Caio Apache VIP V serão equipados com ar-condicionado, rede Wi-Fi, elevadores de acesso e espaços para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de contar com tecnologia BlueTec 6 da montadora alemã, que atende os requisitos do regulamento Euro 6 e produz uma menor quantidade de gases poluentes na atmosfera.

O investimento total feito pelas empresas associadas na aquisição dos ônibus gira em torno de R$ 250 milhões. Cada uma irá pagar um valor referente a quantidade de veículos encomendados.

A previsão é de que os primeiros coletivos já sejam entregues em janeiro, e toda a frota seja renovada até 2025.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte