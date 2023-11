Pontos de parada de quatro linhas de ônibus na Avenida Moraes Salles, em Campinas (SP), são alterados

Mudanças afetam as linhas 385, 391, 392 e 397 e entram em vigor a partir de quarta-feira, dia 8 de novembro

PAULO REDA

A partir desta quarta-feira, dia 8 de novembro, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) promove um ajuste em pontos de parada das linhas 385 (Shopping Iguatemi/Rodoviária), 391 (Nova Sousas), 392 (San Conrado) e 397 (Gramado), na avenida Moraes Salles, região central da cidade, para embarque e desembarque. A mudança foi feita com base em pedido dos operadores e usuários.

Com isso, as paradas que eram feitas no ponto após o cruzamento com a Rua Barão de Jaguara passam a acontecer na quadra anterior a este mesmo cruzamento. Juntas, as linhas 385, 391, 392 e 397 transportam cerca de 13,4 mil passageiros em dias úteis.

As quatro linhas tiveram alteração de itinerário no dia 1º de novembro, deixando de circular no trecho em obras da avenida Campos Sales. Com isso, vindo da Campos Sales, passaram a acessar a Avenida Senador Saraiva (corredor interno) e seguir pela Avenida Moraes Salles (corredor interno). Na Avenida Senador Saraiva, atendem ao ponto anterior à Rua Costa Aguiar.

Cartazes informativos serão afixados nos veículos que cumprem o itinerário das linhas impactadas. Agentes da mobilidade urbana, que já atuam na região desde a alteração de itinerário das linhas, também orientarão os usuários sobre a mudança de ponto.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte