Obras na Rodovia Presidente Dutra afetam operação de linhas intermunicipais da EMTU na manhã desta terça (07)

Ônibus circulam com lentidão no sentido São Paulo, próximo ao Largo do Taboão

ARTHUR FERRARI

Obras na Rodovia Presidente Dutra, a BR-116, afetam a operação de ônibus intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) desde às 6h desta terça-feira, 07 de novembro de 2023.

De acordo com a empresa, as linhas 032, 033, 078, 079, 089, 090, 190, 191, 241, 300, 347, 459, 511 e 841 são afetadas durante o fechamento de uma faixa da via no sentido São Paulo, próximo ao Largo do Taboão.

Os itinerários operam com lentidão e risco de atrasos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte