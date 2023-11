Linha 212 do transporte coletivo de Bragança Paulista tem novos horários a partir desta quarta (08)

Objetivo, segundo a prefeitura, é oferecer mais opções de deslocamento para os munícipes

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, anunciou que a partir desta quarta-feira, 08 de novembro de 2023, a linha 212 – Atibaianos/Rodoviária Velha passa por mudanças.

De acordo com a prefeitura, tanto em dias úteis, quanto aos sábados, o itinerário terá novos horários, com objetivo de aprimorar o sistema de deslocamento dos cidadãos.

Partindo do bairro Atibaianos em direção à Rodoviária Velha, os horários de partida agora incluem sete novos períodos ao longo do dia: 6h35 (Via Usina), 08h45, 11h10, 13h40, 15h45, 18h30 e 20h35. Este aumento de horários se destaca em relação aos 4 horários anteriores, oferecendo uma gama mais ampla de opções para os passageiros.

Da mesma forma, no trajeto de volta da Rodoviária Velha ao bairro Atibaianos, os novos horários também foram expandidos. Agora, os horários de partida serão: 07h55, 10h20, 12h45, 14h50, 17h20 (Via Usina) e 19h45. Esse ajuste representa um acréscimo significativo, passando de 4 para 6 horários, proporcionando maior flexibilidade e conveniência aos usuários do transporte público.

A intenção é oferecer aos cidadãos mais opções de deslocamento ao longo do dia, adaptando-se melhor às diferentes rotinas e necessidades dos passageiros.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte