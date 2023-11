Frota do transporte coletivo de Dourados (MS) recebe cinco novos ônibus

Veículos possuem ar-condicionado, elevadores para pessoas com deficiência e portas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos

ARTHUR FERRARI

A Viação Dourados, responsável pelo transporte coletivo de Dourados (MS), em conjunto com o prefeito Alan Guedes e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), apresentou na segunda-feira, 06 de novembro de 2023, os cinco novos ônibus que integrarão a frota municipal.

De acordo com a prefeitura, os veículos possuem ar-condicionado, portas USB para carregamento de dispositivos móveis, elevadores semiautomáticos para Pessoas com Deficiência (PCD) e um assento dedicado exclusivamente pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência visual acompanhada por cão-guia.

“Anualmente, desde 2021, nós renovamos a frota e, com esses cinco veículos, já são 14 novos ônibus rodando e atendendo à população”, disse o prefeito na entrega.

Vale ressaltar que os coletivos possuem motorização com tecnologia Euro 6, que reduz significativamente, em cerca de 80%, as emissões de carbono, minimizando o impacto ambiental e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Em 2023, a quantidade de passageiros transportados no sistema de transporte coletivo municipal de Dourados aumentou consideravelmente, atingindo a marca de 310 mil passageiros por mês, enquanto em 2022 foram registrados apenas 240 mil passageiros mensais.

De acordo com a diretora da Agetran, Mariana de Souza Neto, os veículos já começam a rodar ainda nesta semana, e “Os novos bairros atendidos pelo Transporte Público são Cidade Jardim IV, Expansão no Bairro Esplanada, Jardim dos Cristhais, Greenville, Expansão Campina Verde x Bonanza, Expansão na Aldeia Jaguapiru, Bororó e Missão Caiuá, além disso, retomamos os ônibus aos Domingos”, completou a secretária.

O valor da tarifa no município segue em R$ 3,25.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte