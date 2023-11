Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza realiza ação de conscientização sobre o combate à importunação sexual no transporte coletivo

Iniciativa acontece nesta terça-feira (7), das 6h30 às 8h00, no Terminal Antônio Bezerra

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 7 de novembro de 2023, uma ação de conscientização sobre a importância do combate à importunação sexual no interior dos ônibus e dos terminais será realizada no Terminal Antônio Bezerra, em Fortaleza (CE), entre às 6h30 e 8h00.

Colaboradores da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) irão orientar os usuários do transporte coletivo sobre as diferenças entre assédio e importunação, quais as formas de denunciar e como procurar ajuda.

Além disso, a prefeitura ressalta que a disponibilização da plataforma Nina, que serve como meio de denúncia de casos como os citados acima. Basta se cadastrar pelo número de WhatsApp (85 9 3300.7001) e informar o maior número de detalhes que se lembra, como número do veículo, horário, linha, local e referências sobre vestimentas e características para facilitar a identificação do agressor.

Mesmo com a denúncia na Nina, ainda deve ser formalizado um Boletim de Ocorrência (BO) junto à polícia, para que a Lei da Importunação Sexual seja aplicada de forma efetiva e a investigação referente ao agressor tome sequência.

